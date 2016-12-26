Киоск микрозаймов «До зарплаты» сгорел ночью в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пожарные выясняют причину возгорания одного из киосков «До зарплаты», расположенного в Металлургическом районе Челябинска, – горожане предполагают, что офис микрозаймов подожгли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на воскресенье, 25 декабря, загорелся киоск, расположенный по улице Черкасская, 4/2. Внутри располагался офис микрофинансовой организации «До зарплаты». Очевидцы поделились фото и видео произошедшего в соцсетях. Со слов автора ролика, кому-то не понравились проценты.

«Интересно, проводка или же конкуренция у них такая перед Новым годом-то», – пишут местные жители.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, к прибытию пожарных сгорели дверь и рольставни. В огне никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.

Фото и видео из группы «Подслушано ЧМЗ»