Иномарка и ВАЗ разбились в хлам, не поделив дорогу под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ВАЗ и Skoda разбились вдребезги, столкнувшись на трассе в Сосновском районе (Челябинская область), – автомобили эвакуировали, а водителей доставили в больницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В понедельник, 26 декабря, поздно вечером на автодороге Полетаево – Бутаки лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Skoda. Удар был такой силы, что легковушки практически лишились передних частей. Со слов очевидцев, водители были госпитализированы с серьезными травмами.

На месте работали сотрудники ГИБДД, которые сейчас выясняют причину и обстоятельства аварии. Обоим автомобилям потребовалась эвакуация.

Фото из группы «ЭВАКУАТОР+»