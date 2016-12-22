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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 07:42

Горячий водопад вылился с чердака 5-этажки в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Действия коммунальщиков удивили жителей одной из пятиэтажек в Металлургическом районе Челябинска – горячий водопад пролился с чердака многоквартирного дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В среду, 21 декабря, вечером аварийные службы производили перезапуск теплоносителя в доме 17 на Шоссе Металлургов. Увидев поток горячей воды, льющийся с чердака, горожане решили, что у них прорвало трубу. Отопление в квартирах некоторое время отсутствовало.

Фотографию местные жители успели окрестить, как «водопад Виктория посреди ЧМЗ». Между тем, в ЖЭКе заверили, что спуск воды с чердака через шланги – это нормальная процедура. В настоящее время ремонтные работы завершены. В квартиры жильцов снова поступило тепло.

Ольга Плеханова,
фото из группы «Подслушано ЧМЗ»

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Теги: жкх, чмз, новости челябинска
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