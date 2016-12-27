ВАЖНО. ГИБДД наказала дрифтера Ахмета за пируэты на BMW в центре Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские сотрудники ГИБДД отыскали лихача, устроившего дрифт через двойную сплошную в центре города, – на парне по имени Ахмет оказалось 125 неоплаченных штрафов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Злостного нарушителя сотрудники Госавтоинспекции настигли после того, как он прославился на YouTube, попав в камеру случайного наблюдателя. На видео белый BMW без бампера и передних номерных знаков начал дрифтовать на двойной сплошной линии. Другие участники движения осторожно объезжали иномарку, опасаясь столкнуться с лихачом. Ролик набрал более 16 тыс. просмотров.

За рулем BMW оказался 21-летний парень по имени Ахмет. Сотрудники ГИБДД насчитали у него 125 штрафов, ни один из которых он не оплатил. Беседуя со стражами порядка, молодой человек пояснил, что дрифт в центре города был необдуманным поступком, однако он все держал под контролем. «Я просто хотел развлечься», – рассказывает Ахмет.

Неоплаченные штрафы парень объяснил кризисом в стране и нехваткой денег. Водитель подсчитал, что ему нужно более 70 тыс. рублей, чтобы рассчитаться.

«На основании видеозаписи водителя BMW привлекли к ответственности по целому ряду нарушений, в том числе за управление автомобилем без государственного регистрационного знака, без ОСАГО, а также "тонированные" передние стекла. Кроме того, на данного водителя было составлено семь административных материалов по статье 20.25 КоАП РФ – "Неуплата административного штрафа". Все материалы переданы в суд Центрального района для дальнейшего вынесения решения», – рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Напомним, наказание за неуплаченный штраф предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере, но не менее 1 тыс., либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 15 часов.

Ольга Плеханова,

видео Максима Шмырова

и отделения пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску