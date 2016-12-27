18+ Экс-зэк убил собутыльника, обозвавшего его «голубком», в Златоусте

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ранее судимый житель Златоуста (Челябинская область) задержан за убийство своего 55-летнего приятеля – мужчины рассорились за распитием косметических лосьонов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Убийство произошло в одном из частных домов по улице Береговая. Хозяин жилища и его гость распивали спиртосодержащие жидкости и беседовали. Когда разговор зашел о людях, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, хозяин дома сказал, что все они лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Не раз сидевшему гостю такое заявление не понравилось. Мужчина схватил нож и дважды воткнул его потерпевшему в спину. Тот скончался на месте.

«Труп хозяина жилища спустя день обнаружили родственники, пришедшие его проведать. В доме был беспорядок – лежали емкости от спиртного, а стол был перевернут. В ходе оперативно-розыскных мероприятий спустя несколько дней был задержан 27-летний подозреваемый. Свою вину он признал. Мотивом преступления стала личная неприязнь», – рассказал замруководителя СО по Златоусту СУ СКР по Челябинской области Артем Дубовицкий.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и избрана мера пресечения в виде ареста. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее он отбывал наказания за кражи и грабежи. Последний раз освободился в апреле 2016 года.

Ольга Плеханова