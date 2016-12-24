Двухлетний ребенок погиб в автоаварии в Озерске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники полиции Озерска (ЗАТО, Челябинская область) устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария случилась сегодня, 24 декабря 2016 года, на улице Каслинская: там столкнулись Daewoo Nexia и Hyundai, которые получили механические повреждения.

«Участники ДТП, в том числе ребенок 2014 года рождения, пассажир Daewoo Nexia, ожидали приезда инспекторов ДПС на улице. В этот момент 47-летний водитель Lada, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил наезд на стоящий Daewoo, который продвинулся и сбил находящегося возле него ребенка», – сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

Малыш был доставлен в медицинское учреждение, где скончался, не приходя в сознание.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.