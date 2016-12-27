Вт, 27.12.2016, 15:07 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 27 декабря 2016 года, 13:54

18+ Два экс-зэка задержаны с кокаином в кишках в аэропорту Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двое ранее судимых мужчин задержаны в аэропорту Челябинска с кокаином из Доминиканской Республики – оба спрятали наркотики в прямой кишке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Челябинска двоих мужчин 38 и 42 лет, которые прилетели из Доминиканы. У обоих в полостях тела оказались спрятаны капсулы с кокаином. Один провез в себе 100 граммов чистого наркотика, другой – 70.

«Челябинский транспортный прокурор признал законным возбуждение двух уголовных дел в отношении двух ранее судимых жителей Челябинска по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ – "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Судом в отношении данных граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – расказала помощник Челябинского транспортного прокурора Юлия Курдюк.

Мужчины пояснили, что познакомились еще в челябинской ИК-2, где один из них отбывал срок за убийство. После отсидки оба сохранили дружеские отношения и решили отправиться в путешествие. Злоумышленники утверждают, что каждый взял «сувенир» для себя, и они друг с другом не сговаривались. Качество изъятого наркотика свидетельствует о том, что при разбавлении его хватило бы на большое количество условных доз.

Ольга Плеханова

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: аэропорт челябинск, борьба с наркотиками, новости челябинска
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 691
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.
сегодня, 13:18
ВАЖНО. ГИБДД наказала дрифтера Ахмета за пируэты на BMW в центре Челябинска
сегодня, 12:43
Ребенок дважды оказался под колесами на «зебре» в Челябинске
сегодня, 12:29
Ночной пассажир приставил нож к горлу женщины-таксистки в Кусе
сегодня, 11:39
Пьяный пассажир поезда ранил полицейского ножом в лицо
сегодня, 08:51
Иномарка и ВАЗ разбились в хлам, не поделив дорогу под Челябинском
сегодня, 08:21
18+ Экс-зэк убил собутыльника, обозвавшего его «голубком», в Златоусте
вчера, 17:29
18+ Многодетная жительница Златоуста зарезала мужа на собственной свадьбе
вчера, 16:23
18+ Дробовик сам выстрелил в голову своему хозяину в Пласте
вчера, 14:18
Задержан серийный пироман, поджигавший подъезды домов в Златоусте
вчера, 13:30
Мальчик воткнул нож в отца, заступаясь за маму, в Златоусте
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

  • Натуральную (сосну или пихту)
    27%
  • Искусственную
    38%
  • Дизайнерскую
    4%
  • Самодельную
    6%
  • Поставлю хвойные ветки
    12%
  • Никакую
    12%

Всего проголосовало: 1603

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость