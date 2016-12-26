18+ Дробовик сам выстрелил в голову своему хозяину в Пласте

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти 49-летнего автомеханика, труп которого нашли в гараже с разнесенной головой, – в мужчину выстрелил обрез его ружья, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в гараже, где автомеханик ремонтировал машину. Мужчина, всегда носивший с собой заряженный обрез ружья, и в этот раз был при оружии. Чтобы дробовик не мешал, горожанин положил его на двигатель автомобиля. Пока мужчина занимался делом, обрез внезапно выстрелил. Дробь угодила автомеханику прямо в голову, полностью разрушив мозг. Труп в полутора метрах от ружья обнаружили прибежавшие на шум коллеги.

«По факту произошедшего проводилась проверка, потребовавшая ряда экспертных исследований. Установлено, что обрез был в очень плохом состоянии. Для самопроизвольного выстрела достаточно было небольшого колебания заведенного двигателя. Обрез мужчина хранил незаконно», – рассказал руководитель СО по Южноуральску СУ СКР по региону Андрей Родинов.

По итогам проверки следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Произошедшее квалифицируется как несчастный случай.

Ольга Плеханова