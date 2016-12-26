Пн, 26.12.2016, 19:55 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 16:23

18+ Дробовик сам выстрелил в голову своему хозяину в Пласте


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти 49-летнего автомеханика, труп которого нашли в гараже с разнесенной головой, – в мужчину выстрелил обрез его ружья, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в гараже, где автомеханик ремонтировал машину. Мужчина, всегда носивший с собой заряженный обрез ружья, и в этот раз был при оружии. Чтобы дробовик не мешал, горожанин положил его на двигатель автомобиля. Пока мужчина занимался делом, обрез внезапно выстрелил. Дробь угодила автомеханику прямо в голову, полностью разрушив мозг. Труп в полутора метрах от ружья обнаружили прибежавшие на шум коллеги.

«По факту произошедшего проводилась проверка, потребовавшая ряда экспертных исследований. Установлено, что обрез был в очень плохом состоянии. Для самопроизвольного выстрела достаточно было небольшого колебания заведенного двигателя. Обрез мужчина хранил незаконно», – рассказал руководитель СО по Южноуральску СУ СКР по региону Андрей Родинов.

По итогам проверки следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Произошедшее квалифицируется как несчастный случай.

Ольга Плеханова

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: несчастный случай, новости пласта, выстрел в голову
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 691
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

сегодня, 17:29
18+ Многодетная жительница Златоуста зарезала мужа на собственной свадьбе
сегодня, 14:18
Задержан серийный пироман, поджигавший подъезды домов в Златоусте
сегодня, 13:30
Мальчик воткнул нож в отца, заступаясь за маму, в Златоусте
сегодня, 12:34
18+ Арестован челябинец, зарезавший из ревности любовницу и истязавший жену
сегодня, 09:57
Девушка стала жертвой столкновения 2 легковушек в Миассе
сегодня, 08:18
Киоск микрозаймов «До зарплаты» сгорел ночью в Челябинске
сегодня, 07:50
Вандалы разгромили детский городок, построенный военными Чебаркуля в 30-градусный мороз
сегодня, 06:46
18+ Челябинка зарезала подругу, застав ее со своим кавалером
вчера, 17:29
Спасатели 2 муниципалитетов тушили пожар под Карталами, где погибли 3 детей
вчера, 11:45
Стало известно, почему 3 детей были одни в сгоревшем доме под Карталами
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость