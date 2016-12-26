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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 09:57

Девушка стала жертвой столкновения 2 легковушек в Миассе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) после столкновения двух легковушек госпитализирована девушка – выяснилось, что водитель иномарки нарушил правила и налетел на отечественное авто, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Авария произошла около часа ночи 25 декабря на проспекте Автозаводцев, 34. Установлено, что 24-летний водитель Mazda 6, решил проехать перекресток на красный свет и врезался в ВАЗ-21154 под управлением мужчины 1986 года рождения.

В результате аварии 21-летняя пассажирка отечественной легковушки была госпитализирована с ушибами и открытой черепно-мозговой травмой.

Фото пресс-службы ГИБДД Миасса

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Теги: новости миасса, дтп в миассе
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