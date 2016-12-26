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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 12:34

18+ Арестован челябинец, зарезавший из ревности любовницу и истязавший жену


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинец арестован за убийство любовницы, труп которой был обнаружен в коммунальной квартире два месяца назад, – преступление оставалось нераскрытым, пока мужчина в очередной раз не избил супругу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Жительница Челябинска обратилась в полицию, пожаловавшись на мужа, причинившего ей побои. Домашний тиран рассказал ей также, что зарезал любовницу. Женщина сообщила стражам порядка и об этом. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленник совершил убийство челябинки, труп которой был обнаружен в одной из квартир дома по улице Российская еще 20 октября. Мотивом стала ревность.

«Злоумышленник жил рядом, в соседнем подъезде. Вину сначала не признавал. Однако на избрании меры пресечения в суде 23 декабря рассказал, как все было. С погибшей он намеревался совместно проживать, однако, придя к ней в гости, обнаружил у нее другого мужчину. Прогнав соперника, челябинец схватил нож и четырежды ударил им женщину. Одно из ранений пришлось в сердце. Потерпевшая скончалась на месте», – рассказал старший следователь СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области Андрей Марченков.

В ходе следствия выяснилось, что свою супругу горожанин избивал на протяжении длительного времени, однако она забирала заявления из полиции, когда они мирились. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и статье 117 УК РФ (истязание). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Из 55 лет своей жизни 20 он провел в местах лишения свободы. Злоупотреблял алкоголем и наркосолью. Состоит на учете у нарколога.

Ольга Плеханова

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Теги: убийство, новости челябинска, убийство на почве ревности, истязание
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