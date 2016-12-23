18+ Арестован челябинец, который поджег собутыльника из-за приставаний

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Арестован 20-летний челябинец, который два месяца назад поджег квартиру своего собутыльника, – избитый труп обнаружили пожарные, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 23 декабря, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 20-летнего челябинца, обвиняемого в убийстве своего приятеля. Преступление было совершено еще 22 октября в одной из квартир дома по улице Российская, где произошел пожар. Прибывшие на вызов огнеборцы обнаружили в помещении избитый труп хозяина. Мужчина скончался от отравления угарным газом. В квартире остались следы распития спиртного и две рюмки. Гостя на месте не оказалось.

«Пожарно-техническая экспертиза установила, что имел место поджог. Обнаружены два очага возгорания в районе кресла. Установлено, что спиртные напитки с погибшим в тот день распивал его 20-летний знакомый, который в ходе конфликта не менее 10 раз ударил его по голове руками и ногами, а когда тот упал, поджег квартиру и ушел», – рассказал руководитель СО по Калининскому району СУ СКР по региону Юрий Кадиков.

Парню предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Молодой человек признает свою вину, однако утверждает, что потерпевший спровоцировал его тем, что стал домогаться. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова